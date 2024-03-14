В США усомнились в целесообразности выделения Украине $300 млн

Американские аналитики считают, что нового пакета помощи от США в размере $300 млн для Украины хватит лишь на несколько недель, и она не изменит общей ситуации на поле боя, в котором Россия в настоящее время имеет преимущество.
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