Расстрельные команды: какая зарплата была у палачей в СССР

Любители историиРасстрельные команды: какая зарплата была у палачей в СССР Смертный приговор в СССР существовал всегда. За определенные преступления виновного ждал расстрел.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПВпетров викторНе знаю по какой причине, но на мой взгляд, автору статьи не удалось в полной мере осветить вопросы материального обеспечения тружеников "невидимого фронта" из карательных органов НКВД... То, что процесс ликвидации "врагов народа" был поставлен на "широкие государственные рельсы" - это из статьи понятно...Понятно, и что у расстрельных команд была взаимовыручка, а оплата труда внутри расстрельных команд распределялась честно и по справедливости... Но, как известно, ведь были и заслуженные мастера расстрельного дела, такие, как Пётр Ив. Магго или Василий Мих. Блохин... Какие заработки были у них, в статье не уточняется... Вот взять, например, легенду ВЧК-НКВД В.М.Блохина: уникальная личность... 30 лет в профессии: с начала 20-х и до самой смерти т.Сталина... Стахановец: во времена Большого террора бывало за смену приводил в исполнение более 200 смертных приговоров... Бывал в командировках со спецзаданием, также специализировался по иностранцам... По разным данным, на его счету от 10 до 15 тысяч расстрелянных... У Вас.Мих. два высших образования, в том числе и Московский институт повышения квалификации хозяйственников... Ветераны НКВД помнят, что в швейной мастерской АХО управления НКВД для В.М.Блохина "... шили по заказу длинный до самого пола, широкий кожаный фартук, кожаный картуз и кожаные перчатки с раструбом - чтобы не забрызгивать кровью одежду..."... Кто оплачивал этот заказ, тоже не известно: может за счёт заказчика, а может "наградной" вариант - от благодарного ведомства за индивидуальное мастерство... Думаю, в следующей статье на эту тему, автору надо обязательно эти вопросы проЯснить...Комментировать
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