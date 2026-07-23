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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев пословицей «после драки кулаками не машут» прокомментировал требование «Спартака» о переигровке Суперкубка: «Будем ждать решения КДК»

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на  требование «Спартака» переиграть матч за OLIMPBET Суперкубок России .

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