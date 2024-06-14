США в этом году вложат в производство чипов больше, чем за прошлые 27 лет вмес...

США в этом году вложат в производство чипов больше, чем за прошлые 27 лет вместе взятые, но бюрократия тормозит развитиеIntel, Samsung, Micron и другие компании получат миллиарды долларов субсидий на строительство в США заводов по производству передовых чипов.
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