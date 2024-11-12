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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дубас сообщил клубам НХЛ о готовности обменять любого игрока «Питтсбурга», кроме Кросби (DK Pittsburgh Sports)

Об этом сообщает журналистка DK Pittsburgh Sports Тэйлор Хаазе со ссылкой на свой источник в НХЛ. На данный момент «Питтсбург» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в 17 играх.

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