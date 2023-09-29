В МИД РФ отреагировали на заявление Токаева по антироссийским санкциям

Российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который во время визита в Берлин на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Казахстан будет соблюдать режим санкций против России и не допустит их обхода.