В МИД РФ отреагировали на заявление Токаева по антироссийским санкциям

Российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который во время визита в Берлин на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Казахстан будет соблюдать режим санкций против России и не допустит их обхода.
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