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Жизнь и сахар

Жизнь и сахар

Ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Его цель — повышение осведомленности о симптомах заболевания и необходимости прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

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