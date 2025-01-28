15+ женщин, которые показали свой талант шитья и заслужили аплодисменты

У многих из нас есть увлечения, которые превращают обычные серые будни в яркие моменты из жизни. Одни с удовольствием шьют свадебные платья, другие находят успокоение в изготовлении мягких игрушек, а третьи не забывают о домашних питомцах и делают для них модные наряды.
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