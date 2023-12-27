Диана Гурцкая поведала о своих семейных традициях

Диана Гурцкая о покойном муже: До сих пор трудно осознать Певица Диана Гурцкая в мае нынешнего года пережила трагедию: ее супруг, Петр Кучеренко, во время полета скончался от разрыва аорты Фото: Диана Гурцкая / ВКонтакте Первое время артистка не могла прийти в себя и ушла от пристального внимания журналистов и общественности.