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Загрутдинов: В 2024 году под кураторством Департамента гражданского строительства возведено две поликлиники

Загрутдинов: В 2024 году под кураторством Департамента гражданского строительства возведено две поликлиники

Под кураторством Департамента гражданского строительства за счет средств городского бюджета в 2024 году возвели две современные поликлиники: детскую поликлинику в районе Бирюлево Восточное на Лебедянской улице и поликлинику на улице Вавилова.

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