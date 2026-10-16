Летом 2026 года в Краснодарском крае прошло 32,6 тыс. госзакупок на 92,3 млрд руб., из которых 47,5 млрд руб.
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