Мошенники могут получить доступ к приложению банка через SIM-карту

В МВД России предупредили о рисках, связанных с незащищёнными SIM-картами. По данным киберполиции, злоумышленники могут получить доступ к банковским приложениям и социальным сетям, если переставят SIMку из утерянного или украденного телефона в другое устройство, пишет "Парламентская газета".
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