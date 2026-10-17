Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал решение судьи Никиты Новикова не удалять защитника «Локомотива» Жерзино Ньямси в матче 11-го тура РПЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Shaman: нельзя пр...
- «Перепутали судно...
- Захарова обвинила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым