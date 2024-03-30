Эстония приняла историческое решение об отправке в Красное море своей военной миссии. Эстонские военные будут способствовать поддержанию безопасности судоходства, через, этот неспокойный регион.
НАТО определилось, как загнать хуситов под шконку
Комментарии
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Виктор Машков
Пидор ты, прежде чем идти против России нужно было о своем народе думать, а не как ублажить свои прихоти. Вот из таких безмозглых политиков всегда страдает народ.
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13 час.
Гарибян Сусанна
А куда им деваться, надо же как-то решать вопрос с безработицей. Хоть одного обеспечат работой и собаку впридачу.
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12 час.
виктор климахин
ОБОСРУТСЯ не то что эстонцы но и вся курляндия только жопы будут торчать из песка чтоб их долбили вместо баб и на радость америкосам с англосаксами
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11 час.
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