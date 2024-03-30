Театр абсурда
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Театр абсурда

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НАТО определилось, как загнать хуситов под шконку

НАТО определилось, как загнать хуситов под шконку

Эстония приняла историческое решение об отправке в Красное море своей военной миссии. Эстонские военные будут способствовать поддержанию безопасности судоходства, через, этот неспокойный регион.

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Комментарии
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Виктор Машков
Пидор ты, прежде чем идти против России нужно было о своем народе думать, а не как ублажить свои прихоти. Вот из таких безмозглых политиков всегда страдает народ.
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13 час.
Гарибян Сусанна
А куда им деваться, надо же как-то решать вопрос с безработицей. Хоть одного обеспечат работой и собаку впридачу.
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12 час.
виктор климахин
ОБОСРУТСЯ   не  то  что   эстонцы   но  и  вся   курляндия  только   жопы   будут   торчать    из   песка    чтоб   их  долбили    вместо   баб     и  на  радость   америкосам   с  англосаксами
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11 час.

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