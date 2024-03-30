НАТО определилось, как загнать хуситов под шконку

Виктор Машков Пидор ты, прежде чем идти против России нужно было о своем народе думать, а не как ублажить свои прихоти. Вот из таких безмозглых политиков всегда страдает народ.

Гарибян Сусанна А куда им деваться, надо же как-то решать вопрос с безработицей. Хоть одного обеспечат работой и собаку впридачу.