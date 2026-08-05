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Почти четверть века в «Фабрике» и тайный брак с мужчиной на 12 лет моложе: как живёт Ирина Тонева в 48 лет

Почти четверть века в «Фабрике» и тайный брак с мужчиной на 12 лет моложе: как живёт Ирина Тонева в 48 лет

В начале двухтысячных проект «Фабрика звёзд» открыл десятки имён, но лишь единицы остались на сцене надолго.

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