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Украина останется без поддержки Венгрии. Деньги из Фонда мира пойдут на оборону Чада

Украина останется без поддержки Венгрии. Деньги из Фонда мира пойдут на оборону Чада

Будапешт отдаст свою долю из Фонда мира на оборону Чада, а не на оружие для Украины.Венгрия планирует направить свою часть средств из Европейского фонда мира не на поставку оружия ВСУ, а на развитие оборонного потенциала Чада.

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