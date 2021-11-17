После слов Прокловой: дочь Зудиной впервые ответила на слухи про отца

Мария рассказала, как их семья реагирует на заголовки в СМИ. Мария Табакова Предоставлено организаторами мероприятияДочь Марины Зудиной и Олега Табакова накануне в числе дебютанток танцевала вальс на паркете в доме Пашковых, где проходил бал Tatler.