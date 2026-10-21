27 и 28 октября на Новой сцене Большого театра выступит балетная труппа Мариинского театра. Петербургские артисты представят три одноактных спектакля, разных по настроению и хореографическому языку, но объединенных темой любви и человеческих страстей.
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