«Просто так не вернешь»: покупателям маркетплейсов придумали новое правило

Автономная некоммерческая организация по защите прав участников электронной коммерции «Федеральное общество сетевой торговли» (ФОСТ) предложила маркетплейсам внедрить невозвратный сервисный сбор или минимальную стоимость заказа, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на обращение ФОСТ.
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