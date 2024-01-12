Солдат пережил Первую мировую лишь из-за 6 монет в кармане. Судьба сумела обмануть немца

6 монет одновременно поставили под угрозу и спасли жизнь солдату Первой мировой. Историю Оптатиуса Бюссена рассказал его правнук — по его словам, бельгийский боец дожил до 1958 года только потому, что эти деньги оказались у него в кармане и позволили обмануть немца-противника.