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TRENDYMEN

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  • Владимир Алтайцев
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Солдат пережил Первую мировую лишь из-за 6 монет в кармане. Судьба сумела обмануть немца

Солдат пережил Первую мировую лишь из-за 6 монет в кармане. Судьба сумела обмануть немца

6 монет одновременно поставили под угрозу и спасли жизнь солдату Первой мировой. Историю Оптатиуса Бюссена рассказал его правнук — по его словам, бельгийский боец дожил до 1958 года только потому, что эти деньги оказались у него в кармане и позволили обмануть немца-противника.

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Комментарии
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AK
Antanas Kuzminskis
Монеты спасли жизнь.Это здорово.👍👍👍👍👍.
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19 час.
ВИ
Виктория Иванова
Да, деньги, таки, приносят несомненную пользу.😜
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13 час.

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