Генпрокурор РФ проводит личный прием граждан в Челябинске

Игорь Краснов прибыл на Южный Урал, чтобы собрать обращения от населения. Те, кто не сможет приехать или прийти на прием лично, смогут поучаствовать в общении в режиме видеоконференции, такая услуга предоставляется жителям отдаленных районов.
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