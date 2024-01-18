Неадекватность представителей киевского режима является широко известным фактом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя очередное нелепое высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о желании ударить министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Захарова прокомментировала заявление Кулебы о желании избить Лаврова
Комментарии
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Константин Самарин
Каков у эрзац-страны зиц-президент, таково и его окружение..Бессильная злоба убогого, не способного ни на что, кроме махания руками, приведет к тому, что ему его шаловливые рученки, пообломают, заодно начистив рыло.
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4 час.
Александр Белоусов
Противнее рожа только у Курячьей Жопки
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2 час.
лл
лина любимцева
Дебил этот Кулеба. Ему до Лаврова никогда не дотянуться...
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2 час.
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