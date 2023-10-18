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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Центробанк РФ усиливает борьбу с «ресторанной схемы» обналичивания денег

Центробанк РФ обновил рекомендации банкам по контролю магазинов и других торгово-сервисных организаций, которые попали под подозрение в использовании так называемой «ресторанной схемы» обналичивания денег.

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