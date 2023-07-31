Газета.ру

8 105 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    В чьих интересах работает Водоканал? Там явно засела 5-я колонна? Не им ломать традиции! Автора этой идеи нужно утопи...Водоканал: фонтан...
  • Сергей Oблезов
    Это равносильно, что он им приколол пионерский значек!Шойгу представил ...
  • Георгий Михалев
    Затопить на окраине.Не менее шести су...

ЦСКА обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку защитника Гаича

ЦСКА обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку защитника Гаича

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил в Telegram-канале, что армейцы обратились в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой аннулировать красную карточку защитника Милана Гаича.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх