ЦСКА обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку защитника Гаича

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил в Telegram-канале, что армейцы обратились в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой аннулировать красную карточку защитника Милана Гаича.
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил в Telegram-канале, что армейцы обратились в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой аннулировать красную карточку защитника Милана Гаича.
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