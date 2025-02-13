Стали известны результаты первых стыковых матчей в Лиге Европы

13 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. В первом слоте состоялись четыре матча. Турецкий "Фенербахче" разгромил бельгийский "Андерлехт" со счетом 3:0, венгерский "Ференцварош" минимально обыграл чешскую "Викторию Пльзень" - 1:0.
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