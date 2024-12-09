Курьеры обогнали айтишников по росту зарплат. К Новому году компании будут готовы платить доставщикам сотни тысяч рублей

Зарплата курьера в Москве может вырасти к Новому году до 300 тысяч рублей Зарплата пеших курьеров в Москве может вырасти к Новому году до 300 тысяч рублей, а для доставщиков с водительскими правами — до 400 тысяч.
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