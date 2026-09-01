Представлен Lamborghini Temerario Tricolore

Компания Lamborghini представила первый за 15 лет спорткар в специальном исполнении Tricolore, посвященном государственному флагу Италии.
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