Время обеда 😋 Кушайте аккуратно!;) Суровый сибирский мужчина проглотил ложку. Как умудрился - не стал рассказывать врачам скорой помощи, которые прибыли по вызову.
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Время обеда 😋 Кушайте аккуратно!;) Суровый сибирский мужчина проглотил ложку. Как умудрился - не стал рассказывать врачам скорой помощи, которые прибыли по вызову.