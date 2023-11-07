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Парламентская газета

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Кто хочет поднять тарифы на мобильный интернет

Кто хочет поднять тарифы на мобильный интернет

Всем мобильным операторам России сегодня важно не допускать ограничений в сетях мобильной связи из-за увеличения трафика, а также создавать условия для внедрения перспективных технологий — если проработать вопрос тщательно, сделать это можно без повышения абонентской платы.

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