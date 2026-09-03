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Словакия подаст иск против регламента ЕС о геномной селекции

Словакия подаст иск против регламента ЕС о геномной селекции

Иск против регламента Европарламента и Евросовета, касающегося растений, полученных с помощью определенных новых методов геномной селекции, подаст Словакия, сообщает 2 сентября пресс-служба превительства республики.

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