Тарасенко набрал 2+1 в матче с «Ванкувером» и стал 1-й звездой. У него 500 очков в 589 играх в НХЛ

Владимир Тарасенко набрал 500-е очко в НХЛ в матче с «Ванкувером». Российский форвард «Сент-Луиса» набрал 3 (2+1) очка в игре регулярного чемпионата с «Кэнакс» (4:1) и был признан первой звездой.