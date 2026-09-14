Ирак: Рано утром силы безопасности нанесли пять ударов по мухафазе Сулеймания Курдистанского региона, в том числе три в районе Зиргвезалы, по сообщениям, направленные против иранских курдских оппозиционных группировок.
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