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Контрафронт

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Ирак: Рано утром силы безопасности нанесли пять ударов по мухафазе Сулеймания Курдистанского...

Ирак: Рано утром силы безопасности нанесли пять ударов по мухафазе Сулеймания Курдистанского региона, в том числе три в районе Зиргвезалы, по сообщениям, направленные против иранских курдских оппозиционных группировок.

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