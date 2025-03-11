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Экс-капитан «Спартака» Титов: «Если красную карточку Вендела отменят, это будет нечестно»

Экс-капитан «Спартака» Титов: «Если красную карточку Вендела отменят, это будет нечестно»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал предположения о том, что красную карточку полузащитника «Зенита» Вендела перед игрой с красно-белыми могут отменить.

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