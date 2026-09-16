What If Warsh Shocks The Market And Keeps Rates On Hold Ahead of today's FOMC announcement at 2pm, the prevailing consensus is that Warsh will raise rates but he doesn't need to, as tariff inflation is now fading fast, the bulk of headline inflation is driven by one-time supply shocks from the Iran war which the Fed is powerless to fix, and the upcoming change to the PCE methodology will trim the YoY print by about 0.
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