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Царьград

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Три министра, желающие смерти России: Это досье следует запомнить

Три министра, желающие смерти России: Это досье следует запомнить

Вряд ли кого удивит тот факт, что Европа всё более активно готовится к войне с Россией – тут и учения у наших границ, и объявление на государственном уровне нашей страны, как главной угрозы, и колоссальные траты на оборонку за счёт сокращения социалки и трат на здравоохранение.

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