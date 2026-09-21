Три министра, желающие смерти России: Это досье следует запомнить

Вряд ли кого удивит тот факт, что Европа всё более активно готовится к войне с Россией – тут и учения у наших границ, и объявление на государственном уровне нашей страны, как главной угрозы, и колоссальные траты на оборонку за счёт сокращения социалки и трат на здравоохранение.