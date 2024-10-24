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Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР

Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР

Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Это следует из трансляции пленарного заседания нижней палаты российского парламента, которая ведется во «ВКонтакте».

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