Смотритель маяка пропал на курильском острове Шумшу

По поиску мужчины была организована спасательная операция.В пятницу, 1 марта, в диспетчерскую службы МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о пропаже смотрителя маяка «Курбатова» на острове Шумшу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии