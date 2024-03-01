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Смотритель маяка пропал на курильском острове Шумшу

Смотритель маяка пропал на курильском острове Шумшу

По поиску мужчины была организована спасательная операция.В пятницу, 1 марта, в диспетчерскую службы МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о пропаже смотрителя маяка «Курбатова» на острове Шумшу.

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