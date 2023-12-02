Россияне оценили уровень счастья материально - ВЦИОМ

В результате опроса ВЦИОМ выяснилось, что россияне будут чувствовать себя счастливыми, если у них вырастет уровень жизни, пенсий и зарплат (28%), станет более доступным медицинское обслуживание (12%), а также если произойдет снижение цен (10%) на товары и услуги.