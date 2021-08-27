Украинский политолог: Европа не считает Украину равной даже Прибалтике

События в миреПолитикаУкраинский политолог: Европа не считает Украину равной даже Прибалтике Западноевропейские страны не воспринимают Украину «как свою», поэтому говорить о вступлении Украины в Евросоюз нереально.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеонид ВасиленкоДругими словами - в Европе жлобы не нужны.TAYPANЭта бородавчатая жаба, плюгавый карась, в жёлтых кедах и зелёном пиджаке, одно время парафинил с экрана ТВ РФ, как мог со слюной у рта Россию, отстаивая интересы бендеровско-фашистской Хохлопердии, говоря, что Хохлопердия, ЦЕ Европа, а в России живут недочеловеки. Но не тут-то было - продажный, гнилой, жадный и, привыкший жить на халяву хохол - попрошайка, не пришёлся ко двору ЕС, и по де лом. Пусть карабкаются, как хотят, но за предательство России, ещё поплачут. И нам они, такие ,,братья,, на Х... не нужны. На ,,60 минут,, частенько выступает не по делу с жирной, красной мордой один одиозный хохол Гордей, который неоднократно ОБЪЯВЛЯЛ, что Россия пожалеет ещё за аккупацию Крыма и Донбасса, что хохоляцкая держава (которая от штатов, во рту член держала), ещё не раз Россию наклонит................ Вам моральным уродам, укропам и хохлопердам, нацикам и гитлербендерошухевичам уже всё сказала Европа на Крымской платформе - вы НИКТО и звать вас НИКАК !!! Гордитесь.Комментировать
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