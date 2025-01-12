Овечкину осталось 22 гола, чтобы преодолеть рекорд Гретцки

Нападающий «Вашингтон» забросил 20-ю шайбу в сезоне в игре против «Нэшвилл Предаторз».фото: nhl.comРоссийский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 20-ю шайбу в сезоне в игре против «Нэшвилл Предаторз».