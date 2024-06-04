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WP: Путин отомстит Макрону мощным ударом по французским инструкторам на Украине

WP: Путин отомстит Макрону мощным ударом по французским инструкторам на Украине

Президент России Владимир Путин будет готов принять ответные меры на решение французского лидера Эммануэля Макрона отправить военных инструкторов на УкраинуКолумнист издания The Washington Post (WP) Ли Хокстадер рассказал об этом в своей колонке.

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Комментарии
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Алексей Куницын
С 2022-24 году более 300 граждан Франции уже погибли на Украине. Так же как и в 1812,1814,1852,1920,1945 году. Видимо, президенту Франции очень хочется увидеть гробы под Олимпийскими Французскими флагами. Интересно, какие байки рассказывают безутешным французским жёнам и сиротам?
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