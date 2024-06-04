WP: Путин отомстит Макрону мощным ударом по французским инструкторам на Украине

Президент России Владимир Путин будет готов принять ответные меры на решение французского лидера Эммануэля Макрона отправить военных инструкторов на УкраинуКолумнист издания The Washington Post (WP) Ли Хокстадер рассказал об этом в своей колонке.
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