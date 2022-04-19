ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России приступило к плановым сезонным осмотрам обслуживаемых объектов

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России приступило к плановым сезонным осмотрам обслуживаемых объектов

Планируется провести весенние осмотры обслуживаемых объектов в более чем 5,5 тыс. военных городках. .

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