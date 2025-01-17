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Царьград

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Гренландия отвергает идею вхождения в состав США, но открыта для сотрудничества

Гренландия отвергает идею вхождения в состав США, но открыта для сотрудничества

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не станет частью США, тем не менее готов к усилению сотрудничества и инвестициям в минералы.

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