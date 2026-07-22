Дождь сверху: что на самом деле меняет воздушный подрыв дальнобойной РСЗО 19 июля 2026 года НОАК показала стрельбу реактивной системы залпового огня PHL-1.
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Дождь сверху: что на самом деле меняет воздушный подрыв дальнобойной РСЗО 19 июля 2026 года НОАК показала стрельбу реактивной системы залпового огня PHL-1.
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