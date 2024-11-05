Как очистить старые пластиковые контейнеры

Пластиковые контейнеры – незаменимая вещь на кухне любой хозяйки. Однако есть у них один существенный минус – после первого же использования они уже не выглядят чистыми, даже если тщательно мыть их вручную.
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