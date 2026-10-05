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Пока МАГАТЭ сохраняет беспристрастность, ВСУ атакуют ЗАЭС: повреждены производственные здания, погиб сотрудник станции

Пока МАГАТЭ сохраняет беспристрастность, ВСУ атакуют ЗАЭС: повреждены производственные здания, погиб сотрудник станции

Украинские террористы не прекращают атаки на Запорожскую АЭС и систематически обстреливают территорию Запорожской ТЭС, от работы оборудования которой напрямую зависит безопасность ЗАЭС.

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