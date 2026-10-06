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Елизавета Долженкова родила сына и написала продюсеру: «Поздравляю тебя, ты стал дедушкой»

Елизавета Долженкова родила сына и написала продюсеру: «Поздравляю тебя, ты стал дедушкой»

Певица и телеведущая Елизавета Долженкова стала мамой. Сына она родила 5 октября в столичной клинике: 3900 граммов, 53 сантиметра.

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