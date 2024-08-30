Россиянам учить английский тяжелее всего из-за нехватки словарного запаса

Нехватка словарного запаса и сложности с запоминанием слов — наиболее актуальная проблема в изучении английского языка для россиян в возрасте от 31 до 35 лет (в 57% случаев), а слишком сложная и запутанная грамматика — для россиян в возрасте от 36 до 45 лет и старше.