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Россиянам учить английский тяжелее всего из-за нехватки словарного запаса

Россиянам учить английский тяжелее всего из-за нехватки словарного запаса

Нехватка словарного запаса и сложности с запоминанием слов — наиболее актуальная проблема в изучении английского языка для россиян в возрасте от 31 до 35 лет (в 57% случаев), а слишком сложная и запутанная грамматика — для россиян в возрасте от 36 до 45 лет и старше.

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