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Стартовало строительство первой АЭС на реакторе TerraPower. Проект финансирует Билл Гейтс

Стартовало строительство первой АЭС на реакторе TerraPower. Проект финансирует Билл Гейтс

В американском штате Вайоминг началась перестройка старой угольной электростанции в атомную — на малом модульном реакторе TerraPowerАмбициозный проект, главным инвестором которого стал Билл Гейтс, стал первым подобным в мире.

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