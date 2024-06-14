Стартовало строительство первой АЭС на реакторе TerraPower. Проект финансирует Билл Гейтс

В американском штате Вайоминг началась перестройка старой угольной электростанции в атомную — на малом модульном реакторе TerraPowerАмбициозный проект, главным инвестором которого стал Билл Гейтс, стал первым подобным в мире.
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