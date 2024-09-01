Россия указывает на недопустимость участия наемников США в атаках на РФ

По словам замглавы российского МИД Рябкова, «это делается на постоянной основе и по разным линиям» Россия по разным линиям указывает Соединенным Штатам на недопустимость участия американских наемников в атаках на территорию РФ.
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